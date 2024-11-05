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5 Kasım Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Sibel Elmas
Muhabir

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5 Kasım Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

5 Kasım 2024 Salı günü saat 09:05 itibarıyla  Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın Tüm: Alış 3,106 TL - Satış 3,126 TL

Gram Altın Bozuk: Alış 3,109 TL - Satış 3,134 TL

22 Ayar Altın: Alış 2,833 TL

18 Ayar Altın: Alış 2,280 TL

14 Ayar Altın: Alış 1,780 TL

Gremse Altın: Alış 50,090 TL - Satış 50,805 TL

Ata Lira: Alış 20,700 TL - Satış 20,980 TL

Tam Altın: Alış 20,110 TL - Satış 20,435 TL

Yarım Altın: Alış 10,035 TL - Satış 10,260 TL

Çeyrek Altın: Alış 5,015 TL - Satış 5,140 TL

 
 
(Sibel Elmas)

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