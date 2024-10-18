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Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başta bitkisel ürün sigortası ile mazot ve gübre desteği olmak üzere toplamda 1 milyar 35 milyon lirayı bugün üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 "1 milyar 35 milyon 982 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Destekleme ödemesi ilişkin detaylar ise şöyle:

Bitkisel Ürün Sigortası desteği kapsamında 960 milyon lira,

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 74 milyon 715 bin 893 lira,

Mazot ve Gübre desteği kapsamında 777 bin 555 lira,

Fındık Alan Bazlı Gelir desteği kapsamında 488 bin 552 lira,

Toplamda 4 kalemde 1 milyar 35 milyon 982 bin lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.​

Kaynak: AA

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