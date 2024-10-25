TÜİK: Tarla üretimi azalacak meyve-sebze üretimi artacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında bitkisel üretim miktarlarında bir önceki yıla göre tarla ürünlerinde azalış, meyve ve sebze grubunda ise artış öngörüldüğünü açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin bitkisel üretim 2'nci tahmini verilerini açıkladı. Buna göre; üretim miktarlarının 2024 yılı 2'nci tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5,2 azalacağı; sebzelerde yüzde 6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 3,5 oranında artacağı tahmin edildi. Yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,3 milyon ton, sebzelerde 33,7 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 28,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

TAHIL ÜRETİMİNDE AZALIŞ

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında azalarak yaklaşık 39,2 milyon ton olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 5,5 oranında azalarak 20,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 10,9 oranında azalarak 8,2 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 18 oranında azalarak 250 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 4,6 oranında azalarak 391 bin ton, mısır üretiminin ise yüzde 8,3 oranında azalarak yaklaşık 8,3 milyon ton olacağı öngörüldü. Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 580 bin ton, 275 bin ton ve 400 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında artarak 6,5 milyon ton üretileceği tahmin edildi. Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 26,5 oranında artarak 174 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 2,4 oranında artışla yaklaşık 2,3 milyon ton olacağı öngörüldü. Şeker pancarı üretiminin yüzde 8,9 oranında azalarak 23 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

DOMATES ÜRETİMİ YÜZDE 10,1 ARTACAK

Sebze ürünleri üretim miktarının, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak yaklaşık 33,7 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 10,1, kuru soğanda yüzde 5,3, salçalık-kapya biberde yüzde 19,9 oranında üretim artışı; hıyarda yüzde 6,3, sivri biberde yüzde 3,3, beyaz lahanada yüzde 4,4 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında artarak yaklaşık 28,4 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 3, çilekte yüzde 9,1 üretim azalışı beklenirken, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 9,5, kirazda yüzde 1,4, narda yüzde 11,5, üzümde yüzde 4,3 oranında üretim artışı olacağı öngörüldü. Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 32,1, portakalda yüzde 30,8, limonda yüzde 26,3 oranında üretim azalışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 10,5, cevizde yüzde 21,1, Antep fıstığında yüzde 117,6 oranında üretim artışı olacağı tahmin edildi. Muz üretiminde yüzde 5,3 oranında azalış, zeytin üretiminde yüzde 136,8 artış olacağı öngörüldü.

Kaynak: DHA