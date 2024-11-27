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Zam oranı kesinleşti: İşte 2025 araç muayene ücretleri

Zam oranı kesinleşti: İşte 2025 araç muayene ücretleri
TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2024 enflasyon verilerine göre, 2025 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacak. Söz konusu oran, Resmi Gazete’de yayınlanarak resmileşti.

TÜİK'in Ekim 2024 enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranı, gelecek yıl araç muayene ücretlerini de etkileyecek.

Yeniden Değerleme Oranı olarak belirlenen bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' başlığı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesiyle birlikte, 2025 araç muayene ücretlerinde de rekor düzeyde bir artış yaşanacak.

2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Bu artışla birlikte, 2025 yılında araç muayene ücretleri şu şekilde olacak.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL'den 1.335 TL'ye yükselecek.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ise 1.821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye çıkacak.

Otobüs, kamyon ve çekiciler ise yeni yılda 2 bin 462,40 TL yerine artık 3 bin 544 TL ödemek zorunda kalacak.

Yeniden değerleme oranındaki artış sadece araç muayene ücretlerini değil, trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi araç sahiplerini ilgilendiren diğer kalemleri de etkileyecek. Bu kalemlerde de yüzde 43,93 oranında bir artış yapılacak.

YILLARA GÖRE ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

2010: 126,26 TL

2011: 135,70 TL

2012: 148,68 TL

2013: 159,30 TL

2014: 165,20 TL

2015: 181,72 TL

2016: 191,16 TL

2017: 198,24 TL

2018: 226,56 TL

2019: 279,66 TL

2020: 342,20 TL

2021: 372,88 TL

2022: 507,40 TL

2023: 1.130,44 TL

2025: 1.821 TL

2025: 2.621 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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