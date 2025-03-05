12 Mart Ne Günü? İşte Tarihte 12 Mart’ın Anlamı ve Önemi

12 Mart, Türkiye ve dünya tarihinde önemli olaylara sahne olmuş özel günlerden biridir. Özellikle Türkiye için İstiklal Marşı'nın kabulü ve 12 Mart Muhtırası gibi kritik gelişmeler bu tarihte yaşanmıştır.

Türkiye'de 12 Mart'ın Önemi

12 Mart 1921 – İstiklal Marşı'nın Kabulü

Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini anlatan bu marş, ulusal bir simge olarak kabul edilmektedir.

12 Mart 1971 – 12 Mart Muhtırası (Askeri Müdahale)

Türkiye'de siyasi tarihin en önemli olaylarından biri olan 12 Mart Muhtırası, 1971 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilmiştir. Bu muhtıra, hükümete yönelik bir uyarı niteliğinde olup, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in istifasına yol açmıştır. Bu olay, Türkiye'de askeri müdahaleler döneminin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Dünya Genelinde 12 Mart'ta Yaşanan Önemli Olaylar

1930 – Hindistan'da Tuz Yürüyüşü Başladı

Mahatma Gandhi, İngilizlerin tuz tekeline karşı ünlü Tuz Yürüyüşü'nü başlattı. Bu yürüyüş, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

1938 – Almanya, Avusturya'yı İlhak Etti (Anschluss)

Nazi Almanyası, 12 Mart 1938'de Avusturya'yı ilhak ederek (Anschluss) II. Dünya Savaşı'na giden yolda önemli bir adım attı.

1994 – Dünya Kadınlar Günü İlk Kez Resmi Olarak Kutlandı

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de ilk kez resmi olarak 12 Mart 1994'te kutlandı.

12 Mart'ta Doğan Ünlü İsimler

Mustafa Topaloğlu (1957) – Türk arabesk ve fantezi müzik sanatçısıdır.

James Taylor (1948) – Amerikalı ünlü folk rock sanatçısıdır.

Jack Kerouac (1922) – "Yolda" (On the Road) kitabıyla tanınan Amerikalı yazar ve şairdir.

12 Mart'ın Anlamı ve Önemi

12 Mart, hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından büyük olayların yaşandığı bir gün olarak dikkat çekmektedir. İstiklal Marşı'nın kabulü, Türkiye'nin bağımsızlık ruhunu simgelerken, 12 Mart Muhtırası, ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Bu özel günde, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini ve demokrasinin önemini hatırlamak büyük bir anlam taşımaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi