19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan aranan ve toplam 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G.'yi yakaladı. V.G., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ayrıca, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.Ş. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, İzmit'te tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevi prosedürlerinin yapılması amacıyla Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA