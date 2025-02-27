AK Parti’den İmralı’nın çağrısı sonrası ilk açıklama: Biz sonuca bakarız

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldığı televiyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Çağrının sonucuna bakacağız." diyen Efkan Ala, "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?' ifadelerini kullandı.

Efkan Ala'nın açıklaması şöyle:

Türkiye'nin beklediği terörün sonlandırılması, silahların gömülmesi ve örgütün feshedilmesi. Ben bu çerçevede bir çağrı olacağını düşünüyorum. Öbür türlü anlamsız olur. Türkiye AK Parti hükümetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyoruz. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün; çağrıya kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor, çok önemli başarılar elde edildi. Türkiye terörle mücadeleyi sınırlarının dışına taşıdı. Mutlak bir içeride başarı sağlanmış durumda, terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız.

Kaynak: Haber Merkezi