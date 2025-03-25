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Bahçeli entübe mi edildi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden iddialara yanıt

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Bahçeli entübe mi edildi? Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden iddialara yanıt
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Devlet Bahçeli entübe edildi.“ iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: Haber Merkezi

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