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Bakan Fidan: Ahıska Türklerine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz

Bakan Fidan: Ahıska Türklerine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış ve sayıları 500 bini bulan Ahıska Türklerinin birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz“ ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün, 14 Kasım 1944'te, asırlarca yaşadıkları Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından sürgün edildiklerini hatırlatan Fidan, sürgün sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Fidan, yurtlarından edilen tüm Ahıska Türklerinin acılarını paylaştığını belirtti.

Bakan Fidan, "Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş yolculuklarının başarıyla tamamlanmasını en güçlü şekilde destekliyoruz. Ahıska Türklerinin durumunu başta Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası platformlarda ve Gürcistan makamları nezdinde sürekli takip ediyoruz" ifadeleri kullandı.

"Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüşlerini destekliyoruz"
Gürcistan'daki Ahıskalı ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadıkları bölgelerde ekonomik olarak ayakta kalabilmeleri için projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Fidan, Ahıskalı gençlere burs imkanları sunduklarını anlattı.

Pek çok Ahıskalıya istisnai vatandaşlık ve uzun süreli ikamet izni sağladıklarını belirten Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcıyla birlikte zor durumda kalan Ahıskalıları da yalnız bırakmadıklarını, Türkiye'ye güvenle ulaşmalarına yardımcı olduklarını kaydetti.

Bakan Fidan, "Dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış ve sayıları 500 bini bulan Ahıska Türklerinin birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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