Bakan Şimşek: Dış ticaret dengesi iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti“ dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Şubat ayında ihracatın parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 oranında daraldığını belirten Şimşek, yılın ilk iki ayındaki ihracat artışının yüzde 2,1 olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Şimşek, şubat ayında ithalatın ise yıllık yüzde 3,8 arttığını, altın ve enerji hariç ithalatın yüzde 3,1 azaldığını belirtti.
Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin iyileştiğini vurgulayan Bakan Şimşek, "Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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