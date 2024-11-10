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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistler emeline ulaşamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistler emeline ulaşamayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Atatürk istismarcıları son dönemde terör örgütleri ve uzantılarıyla kol kola yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün vefatının 86. yılında Atatürk'ü anma programında konuştu.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyetine intihalinin 86. yılında saygıyla yad ediyoruz. Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza rabbimden rahmet diliyorum.

"Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık etmektedir"
Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik her eylem Gazi Mustafa Kemal'e ihanettir. Türkiye bir dönem gardırop Atatürkçülerinden çok çekmiştir. Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık etmektedir. Atatürk istismarcıları son dönemde terör örgütleri ve uzantılarıyla kol kola yürüyecek kadar zıvanadan çıkmışlardır. Atatürkçülük maskesi altında emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hain emellerine hizmet eden bu azgın güruhu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Ne Gazi'yi ne de Cumhuriyetin kurum, değer ve hedeflerini bu istismarcılara, bu köksüz ideoloji bezirganlarına terk etmedik, terk etmeyeceğiz.

"Cumhuriyete ve Gazi'nin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi hizmet ve eserlerdir"
Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Atatürk'ün gönlümüzdeki yerini sarsamayacaktır. Atatürk'ün yaptıklarını veya yapamadıklarını vicdanlı bir zeminde tartışmak, alanında uzman bilim adamlarının işidir. Cumhuriyete ve Gazi'nin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi bu ülkeye verdiğiniz hizmetler, kazandırdığınız eserlerdir. Gazi'nin ömrü ve sağlığı bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi, hiç şüphesiz 2. Cihan Harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatıyla bu fırsatı kaçırdık. 

"40 yıllık terör oyununu bozacağız"
Bu kutlu yolda önümüze engeller çıkabiliyor, tuzaklar kurulabiliyor. Esasen Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimiz her dönem aynı gayeye hizmet eden oyunla boğuşmuştur. Terör örgütlerinin üzerimize salınmasına, darbe girişimine envai çeşit tehditle yüzleştik. Allah'ın yardımı ve milletimizin güçlü desteğiyle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Kimin eserleriyle yaşadığını, kimin yerinde yeller estiğini en iyi sizler biliyorsunuz. 

Ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını hedef alan 40 yıllık terör oyununu bozacağız. Gelecek dönemde sınırlarımız boyuna oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik halkalarını da tamamlayacağız, terör örgütleriyle sınırlarımız arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Bölücü terör örgütünü ülkemiz için tehdit olmaktan çıkaracak operasyonlar devam edecek. Tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siyasi istikrarıyla devletimizle milletimiz arasındaki bağı 85 milyonun tek yürek atmasını temin edeceğiz. Ortak idealler ve kurallar etrafında sımsıkı kenetleneceğiz. 

Kaynak: Haber Merkezi

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