Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlüklerine 25 sözleşmeli personel alınacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasındaki genel şartları taşıması, ilanın yayınlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip olması, yurt içi seyahat engeli bulunmaması, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmaması, herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranıyor.

Ankara DOB Müdürlüğüne 1 kadın ve 1 erkek terzi, 1 erkek gardıropçu, 1 ışık uzmanı, İstanbul DOB Müdürlüğüne 3 sahne makinisti, 1 ışık uzmanı, 1 lutiye, İzmir DOB Müdürlüğüne 2 kadın terzi, 1 erkek terzi, 1 kadın gardıropçu, Mersin DOB Müdürlüğüne 1 kadın terzi, 1 sahne makinisti, 1 sahne marangozu, 1 heykeltıraş, Antalya DOB Müdürlüğüne 1 kadın terzi, 1 ışık uzmanı, 1 sahne demircisi, 1 sahne marangozu, Samsun DOB Müdürlüğüne 4 sahne makinisti alımı yapılacak.

Heykeltıraş pozisyonuna atanabilmek için Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Ana Sanat Dalı mezunu ve yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olunması isteniyor. Bu pozisyona başvuranların, son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olması gerekiyor.

Sahne makinisti pozisyonuna atanabilmek için Meslek/Teknik Lise veya Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, ahşap ve demir montajı işleri yapabilen ve bu alanlarda kullanılan küçük el aletlerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak, ağır yük kaldırabilme engeli ve görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak, yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı, sahne sanatları ile ilgili konularda genel kültüre sahip olmak isteniyor.

Sahne demircisi pozisyonuna atanabilmek için adaylardan ortaokul mezunu olanlar için eğitim merkezlerinden alınan metal teknolojisi alanı, metal doğrama alanı, metal işletmeciliği dalı, saç işleri dalı ile ilgili ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip ya da mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun ya da yükseköğrenim kurumlarının bu alandaki ilgili bölümlerinden mezun olmaları şartı aranıyor. Ayrıca bu pozisyona atanabilmek için adayların, yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmaları gerekiyor.

Işık uzmanı pozisyonuna atanabilmek için adayların en az meslek veya teknik liselerinin elektrik, elektronik bölümünden veya yükseköğrenim kurumlarının elektrik/elektronik teknolojisi, sahne ışık ve ses teknolojisi bölümlerinden mezun olmaları, sahne ışık ekipmanları hakkında teorik ve uygulama bilgisine sahip olmaları, yapılacak uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmaları şartı bulunuyor.

Sahne marangozu pozisyonuna atanabilmek için adaylardan ortaokul mezunu olanlar için eğitim merkezlerinden alınan ahşap teknolojisi alanı, mobilya ve iç mekan tasarımı, marangozluk mesleği ile ilgili ustalık-kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmaları ya da mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden ya da yükseköğretim kurumlarının mobilya ve dekorasyon, iç mekan tasarım gibi bölümlerden mezun olmaları isteniyor.

Kadın, erkek terzi ile kadın, erkek gardıropçu olarak atanabilmek için adayların meslek/teknik liselerin moda tasarım teknolojileri, tekstil teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, el sanatları teknolojisi alanlarından mezun olmak ya da üniversitelerin el sanatları, geleneksel el sanatları, tekstil ve moda tasarımı, kostüm tasarımı, sahne dekoru ve kostümü, sahne tasarımı bölümlerinden ön lisans veya lisans düzeyinde mezun olmaları gerekiyor.

Lutiye olarak atanacak adayların ise müzik ve sahne sanatları eğitimi veren yüksekokul, fakülte, akademi veya konservatuvarlardan mezun olmaları isteniyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlüklerinde istihdam edilmesi istenen adaylar başvurularını, elektronik ortamda "https:// kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden 22 Aralık saat 23.59'a kadar yapabilecek.

