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Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe veren şüpheli tutuklandı

Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe veren şüpheli tutuklandı
Antalya’da 21 gün önce boşandığı Pınar Zorlu’nun (36) üzerine benzin döküp ateşe veren motosiklet tamircisi Gürhan Üzer (42), tutuklandı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Pınar Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan eski eşini yakalayıp, elindeki çakmağı ateşleyip kaçtı. Pınar Zorlu alevler içinde kalırken, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

'BANA ÇOCUĞUMU GÖSTERMİYORDU'

Pınar Zorlu'ya ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi.

Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Zorlu'nun, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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