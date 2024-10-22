Fetullah Gülen’in eski sağ kolu! Latif Erdoğan: Gülen öleli 5 ay oldu

Fetullah Gülen'in yanında 45 yıl kalan, terörist başının eski sağ kolu Latif Erdoğan yapılanmanın çirkin yüzünü ifşa eden isimlerden biriydi. Şeytanın Gülen Yüzü isimli kitabın da yazarı olan Latif Erdoğan çarpıcı bir iddiada bulundu.

Gülen'in ölümü yeni değil!

FETÖ yapılanmasını en iyi tanıyan isimlerden biri olan ve davalarda tanık olarak dinlenen yazar Latif Erdoğan Türkiye Gazetesine yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 5 ay önce öldürüldüğünü öne sürdü.

Başka birini gömecekler!

Terörist Fetullah Gülen'in ölümünü uzun süre gizleyenlerin bu zamanı örgütü dizayn etmek için kullandığını aktaran Erdoğan, Gülen yerine başka birini gömeceklerini de açıklamasına ekledi.

Pasta çok büyük!

FETÖ yapılanmasının dünya genelinde parçalanmasına örgüt yöneticilerinin izin vermek istemediğini ifade eden yazar Latif Erdoğan, "Suat Yıldırım belki ana damarı toplayabilir. Bir diğer etkili isim olan İsmail Büyükçelebi otoriter bir kimliği de bu süreçte etkili olur. Cevdet Türkyolu ekonomik taksimi yürütmeyi sürdürür. Çünkü ortada 100 milyar dolarlık bir pasta var. Diğer yandan Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz gibi isimler de örgüt liderliği ve yeni dönem yapılanmasında öne çıkacak isimler. Aralarında çok ciddi bir husumet zaten vardı şimdi araya makam ve paraların da paylaşımı girdiği için kavga çok daha çetin olacak” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi