Güvenlik güçlerine saldıran 33 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan eylemlerde, “yasa dışı gösteri eylemlerine katıldığı, güvenlik güçlerine taş attığı ve fiziki saldırıda bulunduğu“ gerekçesiyle 33 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan yeni görevlendirmelerin ardından yapılan yasa dışı eylemlerde çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı:
"Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görevli Memura Mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden; 33'ü tutuklandı."
37'si hakkında adli kontrol kararı ve 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
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