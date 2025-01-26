Hakan Fidan’dan Irak’ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Irak Savunma Bakanı Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarını sürdürdü.
Bakan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani ile de bir araya geldi.
Bakan Fidan, Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza El Abbasi, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile de görüşmeler gerçekleştirdi.
"Irak'tan nihai beklentimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımasıdır"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'le ortak basın toplantısında konuşmuştu.
Fidan, teröre karşı ortak mücadele yürütülmesinin zorunlu olduğunu vurgulamış, "Irak'tan nihai beklentimiz, yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı terör örgütü olarak da tanımasıdır." açıklamasını yapmıştı.
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