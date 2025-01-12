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İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
İstanbul Sancaktepe’de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kartal istikameti trafiğe kapandı

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

  • #İETT #İstanbul #Trafik Kazası

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