Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilen raporda ihmaller zinciri sıralandı. Kamu kurumları ile otel sahipleri ve yöneticileri asli kusurlu bulundu.

Raporda otel sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, otelin işletmesinden sorumlu Genel Müdür ve sıralı yetkili yöneticilerin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla hususta gerçekleştirdikleri ihmaller sebebi ile birinci derecede asli kusurlu oldukları tespiti yer aldı.

Rapora göre, Bolu İtfaiyesi ve Bolu İl Özel İdaresi gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için, otelin işletme belgesini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim süreçlerinde yetersiz kaldığı için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da eksik denetimler nedeniyle birinci derecede etkili.

Raporda yangının nasıl çıktığı ve ardından neler yaşanndığı da anlatıldı. Buna göre yangın mutfaktaki ızgara alanında başladı. Cihazın alt haznesi temizlenmemiş ve yağ haznesi doluydu. O alannda davlumbazda otomatik yangın söndürme sistemi, tavanda duman veya sıcaklık sensörü yoktu. Aynı şekilde restoran alanında da otomatik söndürme tesisatı veya sıcaklık algılayıcısı ve görünür alanlarda yangın söndürme cihazı da yoktu.

Otel personelinin yangının misafirlere haber vermek yerine kendi araçlarını çıkarmak için otoparka gittikleri bilgisi de rapora yansıdı. Ve çok çarpıcı bir tespite yer verildi. Yangının büyümesinde, araçlarını çıkarmaya çalışan personelin otopark kapısını tamemen açarak hava taşınmasına sepep olmasının da etkili olduğu söylendi. "Dışardan gelen havanın yangın alanının taşınmasına ve oksijen kaynağinın sürekliliğine neden olmustur." denildi.

Raporda olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir bir yangın olduğu, ihmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesi ile doğrudan ilişkili olduğu tespiti yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi