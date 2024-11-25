Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre saat 20.20'de Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 9.75 km derinliğinde kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre saat 20.20'de Malatya Doğanşehir'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 9.75 km derinliğinde kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap