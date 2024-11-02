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Meclis gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi var

TBMM Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edilen, dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle hazırlanmış fezleke sayısı 776’ya ulaştı.

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan yüzlerce fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde görüşülmeyi bekliyor.

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gündeminde 776 dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor. Bunların 692'si bir önceki dönemden milletvekilliği devam eden isimlere ait.

Buna göre; 28'inci Yasama Dönemi başlangıcından itibaren 84 Yasama Dokunulmazlığı Tezkeresi Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Fezlekeler arasında en çok DEM Parti milletvekillerine ait dosyalar bulunuyor. DEM milletvekilleri için toplam 530 fezleke komisyonda. Hakkında dokunulmazlık dosyası bulunan DEM Parti'liler arasında, Genel Başkan Tuncer Bakırhan da yer alıyor. En çok fezleke ise Mardin milletvekili Salihe Aydeniz hakkında. Yine DEM Parti milletvekilleri Sezai Temelli ve Berdan Öztürk de haklarında çok sayıda fezleke olan vekiller arasında.

"Terör örgütü propagandası" ilk sırada

Fezlekelere gerekçe olan suçlar da dikkat çekiyor. İsnat edilen suç türlerine göre ilk sırada 'terör örgütü propagandası' yer alıyor. Ardından da toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçu geliyor. 'Görevi kötüye kullanma', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'silahlı terör örgütü üyeliği', gibi çok sayıda suç da fezlekelere konu oldu.

Kaynak: AA

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