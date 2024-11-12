Ömer Çelik’ten katil İsrail’e “Batı Şeria’’ tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor“ dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katil İsrail'e 'Batı Şeria' açıklamalarından dolayı tepki gösterdi:
"İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor.
Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür.
"Açıklamaları savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor"
İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor.
Uluslarası kuruluşlar, İsrail'in uluslarası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir. "
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