Seda Selek Kimdir, Neden Gözaltında Alındı, Suçu Ne? Seda Selek Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Seda Selek Hangi Programı Sunuyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı. Yaşanan son dakika gelişmesi, “Seda Selek kimdir? Seda Selek neden gözaltına alındı?“ sorularını gündeme getirdi. İşte, gazeteci ve haber sunucusu Seda Selek’in biyografisi…

Seda Selek'in hayatı ve kariyeri, hakkında çıkan gözaltı kararı sonrası gündemdeki yerini aldı. Görsel ve yazılı basında birçok kurumda çalışan haber sunucusu ve gazeteci Seda Selek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Seda Selek kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden gözaltına alındı? İşte detaylar…

Seda Selek Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkındaki iddiaları dile getiren bilirkişinin konuşmasını paylaştığı gerekçesiyle gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltına alındı.

Seda Selek Kimdir?

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul'da doğmuş bir televizyon sunucusu ve radyocudur. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu olan Selek, medya kariyerine 1999 yılında Kuşdili Eğitim Merkezi'nde aldığı diksiyon ve spikerlik eğitimi ile başlamıştır. 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak medya dünyasına adım atan Selek, daha sonra 24 TV, TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi önemli kanallarda sunuculuk ve moderatörlük görevlerinde bulunmuştur.

Üç yıl boyunca Halk TV'de ana haber sunuculuğu yapan Seda Selek, kısa bir süreliğine kanaldan ayrılmış, ancak sonrasında yeniden Halk TV'ye dönmüştür. 2008 yılında spiker Tunç Arslanalp ile evlenen Selek, bu evlilikten Duru adında bir kız çocuğuna sahiptir.

Seda Selek Kaç Yaşında?

Seda Selek, 1980 yılında doğmuştur ve 2024 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

Seda Selek Nereli?

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul doğumlu olan Selek, medya kariyerine de burada adım atmıştır.

Seda Selek Evli Mi, Eşi Kim?

Evet, Seda Selek evlidir. 2008 yılında, medya dünyasında tanınan Tunç Arslanalp ile hayatını birleştirmiştir. Tunç Arslanalp, haber spikerliği, program sunuculuğu ve eğitmenlik gibi alanlarda uzun yıllar görev yapmış bir gazetecidir. Çiftin evlilikleri basından uzak, sade ve huzurlu bir şekilde devam etmektedir.

Seda Selek'in Çocuğu Var Mı?

Evet, Seda Selek ve eşi Tunç Arslanalp'in Duru adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Seda Selek, sosyal medya hesaplarında zaman zaman kızıyla ilgili paylaşımlar yaparak onunla olan yakın bağını gözler önüne sermektedir.

Seda Selek Boyu ve Kilosu Kaç?

Ekranların zarif isimlerinden biri olan Seda Selek'in boyu 165 cm, kilosu ise tahmini olarak 55-58 kg arasındadır.

Seda Selek Hangi Programı Sunuyor?

Seda Selek, Halk TV ekranlarında özellikle "Seda Selek ile Neden Sonuç" programıyla izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Siyaset ve gündem konularında yaptığı tarafsız ve objektif yorumlar, onun başarısının temel taşları arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi