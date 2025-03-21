SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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Son dakika deprem gelişmeleri yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresindeki depremleri anbean takip edip duyuruyor. AFAD’ın yayımladığı son depremler listesine göre, bugün sabah saatlerinde Bursa’da bir sarsıntı kaydedildi. İşte 21 Mart tarihli son dakika deprem bilgileri...
Deprem oldu mu? Nerede ve ne kadar şiddetinde bir sarsıntı gerçekleşti? Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için sık sık deprem riskiyle karşılaşıyor. Özellikle deprem bölgelerinde yaşanan sarsıntılar, vatandaşları endişelendiriyor. Peki, bugün herhangi bir deprem meydana geldi mi?
21 MART SON DEPREMLER
AFAD ölçümlerine göre;
Saat 06.46'da 3.1, 06.47'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 04.03'te Kars Akyaka'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 03.38'de Denizli Buldan'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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