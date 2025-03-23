AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş Konya’da konuştu

​AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti’nin ülkenin geleceğine yön vermek için gençlerle birlikte çalıştığını belirterek, “Diğer siyasi partiler gibi, diğer siyasi liderler gibi gençleri çıkmaz sokağa davet eden siyasi partilerden olmadık, olmayacağız inşallah. “ dedi.

İbiş, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen "Gençlik Sofrası" iftar programında, 81 ildeki gençlerle sahur ve iftarlarda bir araya geldiklerini söyledi.

AK Parti'nin ve AK Parti Gençlik Kolları'nın bugüne dek Konya'da önemli işlere ve başarılara imza attığını belirten İbiş, "Başka siyasi partilerde gençlere böyle bir bakış açısı yoktur. AK Parti emek veren gençlerin partisidir; emek veren gençlere değer veren, önem veren bir partidir. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'deki siyasetin, gençliğe bakış açısını değiştirmiştir. Artık gençler siyasette sadece bir ara eleman değil; şehirlerinin, ülkesinin yönetiminde söz sahibi olan, karar sahibi olan pozisyona gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İbiş, AK Parti'nin gençlere ve gençlerin problemlerine önem verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

" Hamdolsun gençlerimiz şu anda Konya'mızın birçok ilçesinde belediye meclis üyelerimizle, büyükşehirde belediye meclis üyeleriyle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genç milletvekillerimizle, genç kardeşlerimizin sesini her zaman en üst seviyede duyurmanın gayreti içerisinde oluyor ve bundan sonra da bu gayret aynı şekilde devam edecek. AK Parti'mizin, Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere bakış açısı budur. Gençleri eğiten, gençleri yetiştiren, gençlerle beraber Türkiye'nin geleceğine yön veren bir bakış açısı vardır. Diğer siyasi partiler gibi, diğer siyasi liderler gibi gençleri çıkmaz sokağa davet eden siyasi partilerden olmadık, olmayacağız inşallah. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin istikbaline yön vermek için, geleceğine yön vermek için, hep beraber yeni nesilleri birlikte yetiştirmek için var. Bu yüzden bu gençler, kendisine değer verenle, kendisini sadece bir söylem aracı olarak kullananların da ayrımını gayet iyi yapıyor. O yüzden bizler, bizlere değer veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte. Konya'dan da sesleniyoruz; gençler olarak her daim ardındayız, yanındayız, yanı başındayız ve yeni rekorlarda gençlerle beraberiz."

Programda AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek ile Konya Milletvekili Selman Özboyacı da konuşma yaptı.

Programa bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve gençler katıldı.

Kaynak: AA