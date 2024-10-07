AK Parti Konya İl Başkanlığı’ndan İsrail’e tepki açıklaması

AK Parti Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman il başkanlıkları tarafından, İsrail’in Filistin’e saldırılarına ilişkin tepki açıklaması yapıldı.

AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Ali Deresoy, Kültürpark'ta yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in büyük bir insanlık suçuna imza attığını belirten Deresoy, "7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Süregiden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çaba sarf etmediğine dikkati çeken Deresoy, "İnsan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA