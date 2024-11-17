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Ali Usta Express’den Güzel Bir Haber Daha…

Selman Kaya
Muhabir
Ali Usta Express’den Güzel Bir Haber Daha…
Konya’nın ünlü lezzetini daha geniş kitlelerle buluşturmak için 3’üncü Şubesini Şefik Can’da 22 Kasım Cuma günü açıyor!

"7'den 70'e Herkes Kaliteli Etliekmeği Uygun Fiyata Yesin” diyen Ali Usta, Konya'nın geleneksel lezzetini daha geniş kitlelerle buluşturmak için şube sayısını artırıyor. 

Lezzet serüvenine Buhara ve Stadyum şubelerinden sonra 3'üncü şubeyle devam eden Ali Usta Etliekmek'in Şefik Can Şubesi'nin açılışı 22 Kasım 2024 Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

Ali Usta Express'in yeni şubesi Konya'nın merkezi konumunda ki yoğun bölgesi Şefik Can Caddesi Beyşehir Çevre Yolu Novotel Karşısında ki yerinde hizmet verecek. 

Konya'nın geleneksel lezzetlerini, yılların deneyimi, kalitesi ve damakta iz bırakan tatlarıyla buluşturmayı misyon edinen Ali Usta Express, "7'den 70'e Herkes Kaliteli Etliekmek Yesin” diyerek uygun fiyat politikasıyla hizmet veriyor.  

Bu geleneksel lezzeti modern bir dokunuşla sunarak hem Konya'da hem de Türkiye'de kazanılmış bir marka haline gelen Ali Usta Etliekmek, yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla da biliniyor.

Yeni şubesiyle artık daha geniş bir kitleye ulaşacak olan Ali Usta Express, her üç şubesinde de aynı lezzet garantisini sunuyor. Şefik Can'daki yeni adresinde sizleri bekleyen Ali Usta Express, özel tatları, uygun fiyatları ve güler yüzlü hizmetiyle de damaklarınızı şenlendirmeye hazır!

"Efsane Lezzetler Yeni Adresinde..."

"Efsane lezzetler yeni adresinde..." diyen Ali Usta,

"Heyecanımıza ortak olmak ve muhteşem lezzetlerimizle tanışmak için sizleri açılışımıza bekliyoruz" davetinde bulundu. 

Ali Usta Express Etliekmek Şefik Can Şubesi, 22 Kasım 2024 Cuma günü saat 14.00'de hizmete girecek. 

 

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