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Babasının kullandığı Konya plakalı tıra arkadan çarpan genç sürücü hayatını kaybetti!

Babasının kullandığı Konya plakalı tıra arkadan çarpan genç sürücü hayatını kaybetti!
Afyonkarahisar’da babasının kullandığı Konya plakalı tıra arkadan çarpan 22 yaşındaki tır sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çay-Bolvadin karayolu Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emir A. (22) kullandığı 42 ABE 809 plakalı tır ile önünde seyreden babası Mahmut A. (54) idaresindeki 42 AFF 720 plakalı tıra çarptı.

Yoğun sis nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan Emir A., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle tırdan çıkarılan Emir A, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Yorumlar
  • HG
    Hamit Gündogdu
    4 saat önce

    Dikkatimi çekti...Konya'daki bu ölümlü trafik kazalarındaki artış..acilen ele alınıp çare üretmenin zamanı gelmedi mi? Ben İstanbuldayım ve inanın bir günde istanbulda Konya'daki kazaların yarısı olmuyor..

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