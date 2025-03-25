Başkan Altay İftar öncesi Büyük Sinan Semt Pazarı’nı ziyaret etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar öncesinde Karatay Büyük Sinan Semt Pazarı’nı ziyaret ederek esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Altay akşam da Karatay Dolapoğlu Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazanın ayında esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor.
İftardan önce Büyük Sinan Semt Pazarı'nda esnafları ziyaret ederek alışverişe gelen Konyalılarla sohbet eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın her köşesinde vatandaşlarla buluşmaya, mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaya devam ettiklerini ifade etti.
Başkan Altay, "İftar öncesinde Karatay Büyük Sinan Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnafla ve bayram alışverişi yapan vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Akşam da teravih namazı sonrası Dolapoğlu Camii'nde yine hemşehrilerimizle selamlaştık. Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz bu mübarek günlerde Rabbim sofralarımıza bereket, işlerimize hayırlar versin. Hemşehrilerimizin duaları ve destekleri bizler için çok kıymetli. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Şimdiden tüm Konyalıların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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