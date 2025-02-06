Başkan Altay: “Konya’nın İlim-İrfan Birikimi, Bugünün Dünyasına Çok Önemli Etkiler Sunmuştur“

Konya Büyükşehir Belediyesi, Klasik Düşünce Okulu iş birliğiyle “Konya İslam Düşüncesinde Nübüvvet Kampı”na ev sahipliği yapıyor. Açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın geçmişten itibaren ilmin, irfanın, medeniyetin önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, “Konya bir medreseler şehri. Burada oluşan ilim- irfan birikimi, bugünümüzün dünyasına da çok önemli etkiler sunmuştur. Eğer bir ülke ilim üretemiyorsa, bir derinlik oluşturamıyorsa başarılı olma şansı yok. Bunun için bizim yaptığımız şey uygun ortam hazırlamak. İnşallah buradan çıkacak fikirler de Konya’mız ve ülkemiz adına çok kıymetli olacaktır” dedi. Klasik Düşünce Okulu Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Demirli, organizasyona destek veren Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Türkiye entelektüellerinin, aydınlarının yazar olması lazım; iyi yazılar yazmamız lazım ve sürekli yazmamız lazım. Bu bizim için çok önemli” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Klasik Düşünce Okulu (KDO) iş birliğiyle "Konya İslam Düşüncesinde Nübüvvet Kampı”na ev sahipliği yapıyor.

Programın açılış konuşmasını yapan Klasik Düşünme Okulu Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Demirli, KDO'nun 10'uncu senesine girdiğini anımsatarak, "Burası yazı yazmayı öğretmek için kurulmuştur. Biz bunun ehemmiyetini anlattık ama pek fazla bir şey öğretemedik. Şimdi bunu çözmemiz lazım. Bu ülkede çözmemiz gereken en önemli şey yazı yazmadır ve ülkenin yazar haline gelmesi lazım. Daha doğrusu Türkiye entelektüellerinin, aydınlarının yazar olması lazım; iyi yazılar yazmamız lazım ve sürekli yazmamız lazım. Bu bizim çok önemli” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Organizasyona verdiği destek nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür eden Prof. Dr. Demirli, "Dersler anlatılacak. Derslerden sonra tartışmalar olacak. İnşallah verimli olur. Üç, dört gün sonra da daha iyi bir noktada ayrılmış oluruz” değerlendirmesini yaptı.

"KONYA BİR MEDRESELER ŞEHRİ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Konya'nın geçmişten itibaren ilmin, irfanın, medeniyetin önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, "1071 zaferinden sonra Konya başkentlik görevini üstleniş önemli bir şehir. Selçuklular Anadolu'ya geldikleri tarihten itibaren neredeyse hiç boş vakitleri olmamış. Savaştan, seferden geri duracak vakit bulamamışlar. Bir taraftan batıdan gelen haçlılarla mücadele ederken bir taraftan da Moğol baskısının altında adeta ezilmişler ama tüm bunlara rağmen bu hengamenin içinde ilimden geriye durmamışlar. Maalesef bugün gelinen noktada etrafımıza baktığımızda onlarcası yıkılmış olmasına rağmen Konya bir medreseler şehri. Burada oluşan ilim- irfan birikimi, bugünümüzün dünyasına da çok önemli etkiler sunmuştur” diye konuştu.

"EĞER BİR ÜLKE İLİM ÜRETEMİYORSA, BİR DERİNLİK OLUŞTURAMIYORSA BAŞARILI OLMA ŞANSI YOK”

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli zorluklar yaşadığına değinen Başkan Altay, "Suriye'de Filistin'de yaşananları hep beraber görüyoruz ama bundan çıkışın tek yolunun sizler olduğunun farkındayız. Eğer bir ülke ilim üretemiyorsa, bir derinlik oluşturamıyorsa başarılı olma şansı yok. Bunun için bizim tek yaptığımız şey uygun ortam hazırlamak. Sizlerin hem Konya'da bulunmanızı, Konya'yı tekrar temaşa etmenizi hem de Konya'nın derinliğine bir katkı olması açısından çok kıymetli buluyorum. Onun için katılımınız bizim için çok kıymetli ve önemli. Bu kadar kıymetli, yoğun katılımcının olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Programların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bunun haricinde Konya Okulu ve diğer projelerimizle hocalarımızın konuşacağı platformlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Yeni fikirlere açığız, inşallah buradan çıkacak fikirler de Konya'mız ve ülkemiz adına çok kıymetli olacaktır. Başta Ekrem hoca olmak üzere Klasik Düşünce Okulu'nda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Salime Leyla Gürkan "Yahudilik ve Nübüvvet” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

9 Şubat'a kadar devam edecek program kapsamında, İslam düşüncesinde nübüvvet kavramı; dinler tarihi, tasavvuf, felsefe, kelam ve fıkıh disiplinleri bağlamında ele alınacak; alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla kapsamlı bir perspektif sunulacak.