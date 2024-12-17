Başkan Altay: Mevlana, öz ifadeyle din ikliminin sultanıdır

Hz. Mevlâna’nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin (Şeb-i Arûs) son gününde Konya Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonu’nda icra edildi. Burada Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşma yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni”nde konuştu.

Konuşmasında Başkan Altay şu ifadelere yer verdi;

Bu anlamlı geceyi, içimizde yeşeren taptaze heyecanlarla; Hz. Pir'in vasiyetine, onun tavsiyesine uyarak, aşığın maşukuyla kucaklaştığı bir ‘Düğün Gecesi' olarak idrak ediyoruz. Mevlana, öz ifadeyle din ikliminin sultanıdır.

Hayatını Allah aşkıyla süslemiş, Kur'ân ve Peygamber sevgisiyle bezemiş bir muhabbet velisidir.

Bir beyitinde; "Benim Peygamberimin yolu aşk yoludur. Ben aşk çocuğuyum ve benim anam aşktır.” buyurmaktadır.

Muhabbet ve merhamet, insanı insan yapan ilahi bir lütuftur. İnsan ruhuna ihsan edilmiş bir cevherdir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Cenab-ı Allah;

"Eşeddü hubben lillah”, yani "Müminler Allah'ı şiddetle severler” buyurmaktadır. Allah kalplerimizi böyle bir sevgiyle sarıp sarmalasın…

Bugün zulümle, adaletsizlikle, terörle, katliamlarla dünyamızı cehenneme çevirenler, İslam'ın özünü teşkil eden ve bizi insan kılan ilahi sevgiden zerre nasibi olmayanlardır.

Gazze başta olmak üzere, gönül coğrafyamızın diğer bölgelerinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan zulüm ve adaletsizlikler kalplerimizi sızlatmaktadır.

Ne olursa olsun biz mücadelemize devam edeceğiz. Âlemlere rahmet olan Resûl-i Kibriyâ Efendimizin yolundan yürüyeceğiz. İnşallah insanlığın üzerine kabus gibi çöken karanlıkları İslam'ın nuruyla aşacağız. Hz. Pir gibi gönül sultanlarının sesiyle, nefesiyle, âlemlerden geniş olan nice gönüller kazanacağız. Bu gece için Muhabbet Vakti dedik.

Konya Valisi İbrahim Akın'ın konuşmasından öne çıkanlar;

"Sayın TBMM Başkanım, sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler, kıymetli Mevlana dostları, Hz. Mevlâna'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında düzenlenen Şeb-i Arûs'un nihayetine erişirken, bu müstesna geceye teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için şükranlarımı arz ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

"Sayın başkanım, saygıdeğer hazirun Şeb-i Arus'ta "Muhabbet Vakti" temasının davetine icabet ederek manevi değerlerimizle bir kez daha mücehhez olduk. Sevgi ve hikmetle harmanlanan bu törenler, Hazreti Mevlâna'nın 'hamdım, piştim, yandım" dediği hakikat yolculuğunun özünü anlamamızı ve vuslatın derinliğini yeniden idrak etmemizi sağlamıştır. Konya, bu önemli törenlere ev sahipliği yaparak medeniyetimizin değerlerini yaşatmadaki örnek duruşunu bir kez daha ortaya koymuştur."

"Hazreti Mevlâna'nın "bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez!" sözünde ifadesini bulan ve Şeb-i Arus vesilesiyle Konya'mızdan yayılan bu ışığın, inşallah müslüman kardeşlerimizin ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu "barış içinde, sevgi ve muhabbetle yaşamak” düsturunu kalplerimize perçinleyeceğine ve dünyamızı aydınlatacağına yürekten inanıyorum. sözlerime son verirken Hazreti Mevlana'yı Vuslatının 751. Yıl Dönümünde rahmetle yad ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bu ulvî merasimin tertibinde emek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Konya Büyükşehir Belediyemize ve tüm gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vuslatın kalplerimize ebedî bir muhabbet olarak nakşolmasını yüce rabbimden niyaz ediyor, gönlümüzden taşan muhabbet ve hürmetle tekrar saygılarımı arz ediyorum."