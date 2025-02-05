Beyşehir beyaza büründü!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Konya ve 31 ilçesinde kar yağışı tahmininin ardından aralarında Beyşehir'in de olduğu birçok ilçe akşam saatlerinden itibaren yağan karla birlikte beyaza büründü. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ile yaşanan soğuk hava nedeniyle ekmeğini Beyşehir Gölünde balıkçılık yaparak sağlayan birçok balıkçı avlanma faaliyetine ara verdi.

Belediye ekipleri ise kar yağışının ardından alarm durumuna geçti. Karayolları ekipleri, Konya'yı Seydişehir üzerinden Antalya'ya bağlayan Kara yolunu ulaşıma açık tutabilmek için gece boyunca seferber oldu. Hummalı bir çalışma yürütülürken, Alacabel Mevkiinde ise çalışmalar yoğunluk kazandı. Konya'yı Beyşehir Derebucak ilçeleri istikametinden Antalya'ya bağlayan kara yolunda ise güzergahta yağan kara rağmen olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Kaynak: İHA