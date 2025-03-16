Büyük Britanyalı bisikletçi Konya’da dünya rekoru kırmıştı! İPTAL EDİLDİ

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda erkekler sprint yarışında pedal basan Büyük Britanyalı bisikletçi Matthew Richardson dünya rekoru kırdı.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu'nda sürüyor.

3. gün yarışlarında erkekler sprint kategorisinde mücadele eden basan Büyük Britanyalı bisikletçi Matthew Richardson 9.041 zaman ve 79 ortalama hız ile dünya rekoru kırıldı.

DÜNYA REKORU İPTAL EDİLDİ

Konya'da düzenlenen pist bisikleti organizasyonlarından UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda 3'üncü gün yarışlarında Büyük Britanyalı Matthew Richardson'un sprint yarışında 9.041 saniyeyle dünya rekoru kırdığı açıklanmıştı. Ancak yapılan incelemenin ardından Matthew Richardson'un mavi bant altına indiği için dünya rekorunun iptal edildiği açıklandı.

Kaynak: İHA