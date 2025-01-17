Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da! Etliekmek ve arabaşı söylemi dikkat çekti

Konya programı kapsamında ilk olarak Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Konya'nın yeri ayrı!

Bu şehrin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Bizim de gönlümüz bu şehirdedir. Bu muhabbeti karşılıklı olarak son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Bu gün il kongremizi yapıyoruz. Nöbeti devreden arkadaşlara teşekkür ediyor, nöbeti devralan arkadaşlara başarılar diliyorum. İl kongrelerini şubat ayının ilk haftasında bitireceğiz.

CHP etliekmek ve arabaşıyla tanışabilir!

Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarıyla halkın seviyesine indiklerini zannediyorlar. Halkın seviyesine inilmez. Halkın seviyesine çıkılır. Bunlarda vizyon olmadığını insanımız görüyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarımız partilerinin başındaki yöneticilerine bakın iç geçirdiklerini tahmin edebiliyoruz. Ne diyelim bu da bir imtihan. Allah hem onlara hem bize hem de milletimize sabır versin. Çok hazzetmeseler de bizim zorlamalarımızla fil dişi kulelerinden çıkıp halkımızın arasına karıştıklarını görüyoruz. CHP'li yöneticilerinin ilk kez tanışmalarına ilk kez tanışmalarına kimse kayıtsız kalamaz.

Kaynak: Haber Merkezi