Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’ya geliyor!

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'ya gelecek.
17 Aralık günü Konya'da olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeb-i Arus etkinliklerini takip edecek.
En yoğun gün!
7 Aralık'ta başlayan Vuslat Etkinliklerinin son günü olan 17 Aralık Şeb-i Arus'da Konya'nın ziyaretçi trafiği çok yoğun olacak.
Konya'da çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Kültür Merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri Sema Ayin-i Şerifi takip edecek.
Kaynak: Haber Merkezi