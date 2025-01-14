Gıda israfının önlenmesine Konya Büyükşehir’den destek

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ Projesi: “Zero Food Waste Volunteers With Art“ ile küresel iklim değişikliği ve gıda israfı sorunlarına çözüm bulunması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında küresel iklim değişikliği ve gıda israfı sorunlarına çözüm bulunması amaçlanıyor.

Konya'da gerçekleştirilen Erasmus+ Projesi: "Zero Food Waste Volunteers With Art"ın (Sanat ile Sıfır Atık Gıda Gönüllüleri) ilk toplantısında, bu iki önemli çevre sorununa karşı farkındalık yaratma ve çeşitli beceriler kazandırma amacı ön planda tutuldu.

Proje kapsamında, çevre bilinciyle küresel ısınmaya karşı mücadele konularında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesi ve çocuklar için şarkılar bestelenip, animasyonlar hazırlanarak, çevre bilincini arttıran öğrenme modülleri oluşturulması planlanıyor. Bu modüllerde, çevre bilinci oluşturma, küresel ısınma ile mücadele ve gıda israfını önlemeye yönelik bilgiler yer alacak.

Projenin bir diğer önemli amacı sıfır gıda israfında ise öğrenci-ebeveyn grup etkinlikleri düzenlenecek ve öğrencilere "Sıfır Gıda İsrafı Gönüllüsü" unvanı verilecek. Bu etkinlikler, öğrencilere gıda ve ekmek israfı konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Proje, Konya Meram Osman Gazi Ortaokulu'nun yanı sıra Estonya, Romanya, Polonya, Slovenya, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerden gelen ortaklarla gerçekleştiriliyor.

ÖĞRENCİLER ÇEVRE SORUNLARI VE GIDA İSRAFI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLECEK

Proje, çevre sorunları ve gıda israfı konusunda öğrencilere ve gençlere daha duyarlı bireyler olma fırsatı sunacak. Öğrenciler, müzik gibi evrensel bir dil aracılığıyla bu önemli sorunları daha iyi anlayacak ve çözüm önerileri geliştirecek. Ayrıca, proje çıktıları ve eğitim materyalleri sayesinde, öğrencilere çevreye duyarlı ve gıda israfını önlemeye yönelik beceriler kazandırılması hedefleniyor.

Proje sonunda, katılımcılar "Sıfır Gıda İsrafı Gönüllüsü" rozetlerini alarak ve gıda israfına karşı etkin bir şekilde mücadele etmeyi sürdürecek.