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Hasan Kılca öğrencilik döneminde kaldığı yurtta iftar yaptı

Hasan Kılca öğrencilik döneminde kaldığı yurtta iftar yaptı
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrencilik döneminde kaldığı Hacıveyiszade Yurdu’nda, Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle iftar yaptı. Ardından 15 Temmuz Şehitler Camii’nde teravih namazı kılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Karatay'da Ramazan ayının bereketi vatandaşlarla birlikte açılan iftar sofraları, beraber kılınan teravih namazlarıyla yaşanıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca bu kapsamda Hacıveyiszade Yurdunda Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle iftarda buluştu. İftar öncesinde masaları tek tek gezen Hasan Kılca, gençlerle sohbet ederek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ'NDE TERAVİH PROGRAMI

Başkan Hasan Kılca iftar programının ardından "Teravih Buluşmaları” kapsamında Akabe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek teravih namazını birlikte kıldı. Başkan Kılca namaz sonrasında Karataylılarla sohbet ederek Ramazan ayını tebrik etti. Teravih programında Hasan Kılca'ya AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

KILCA: BU AİLENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM

Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Bugün mezun olduğum Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerimizle buluştuk. Burada okurken, bir dönem ben de Hacıveyiszade Yurdu'nda yatılı olarak kaldım.  Bu ailenin bir parçasıyım ve öğrencilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Bu sıralardan çok güzel insanlar yetişti. İmam Hatip nesli örnek gösterilen bir nesildir. Allah sayılarını arttırsın. Karatay'da gençlik hizmetlerimiz her zaman ön planda oldu. En büyük gayretimiz gençlerimize güzel bir gelecek emanet edebilmek. Bunun için de özveriyle çalışmayı sürdürüyoruz. Ramazan ayı bizim için oldukça bereketli geçiyor. Gençlerimizle iftarın ardından da Akabe Mahallemizde vatandaşlarımızla buluştuk. Ramazan ayı boyunca Karatay'ın her köşesinde hemşehrilerimizle bir araya gelmeye ve dualarda ortak olmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” açıklamalarına yer verdi. 

 

 

Kaynak: Bülten

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