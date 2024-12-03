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Hayati İnanç Konya’ya geliyor! Seminer yeri ve saati belli oldu

Fatih Bayram
İnternet Editörü

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Hayati İnanç Konya’ya geliyor! Seminer yeri ve saati belli oldu

Kitapları ve konferansları geniş kitlelere ulaşan yazar Hayati İnanç Konya'da seminer verecek. 

Sosyal medyada yoğun ilgi!
Katıldığı söyleşilerde yüzlerce insanla bir araya gelen, televizyon programları ve seminerlerdeki anlatıları sosyal medyada milyonlara ulaşan Hayati İnanç, çeşitli etkinler için sık sık geldiği Konya'ya bir kez daha misafir olacak. 

Bütün Konya davetli!
Seyrantepe Kur'an Kursu Vakfı Başkanı Mustafa Karaaslan, Seyrantepe Kur'an Kursu Vakfı tarafından organize edilen ve Hayati İnanç'ın konuk olacağı ‘Aile ve Gençlik' temalı konferansa bütün Konya'yı davet edildi. 04 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak konferansa Meram Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonu ev sahipliği yapacak.

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