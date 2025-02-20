Her şey Konya tarımı için! Gündüz tarla akşam eğitim

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri saha çalışmaları ile dikkat çekiyor.
Gece gündüz sahadalar!
Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarla incelemeleri, aşılama çalışmaları, destek tanıtımlarının yanı sıra eğitim ve bilgilendirme toplantıları yaparak sık sık üreticilerle bir araya geliyor. Konya'nın 31 ilçesinde aralıksız sürdürülen saha çalışmalarına İl Müdürü Duran Seçen de katılıyor.
Akşam eğitimleri!
Teknik personelleri ile birlikte son olarak Meram ilçesi Hatunsaray Mahallesine giden Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen akşam eğitimleri kapsamında çiftçilerle buluştu.
Tarımı ve İl Müdürlüğü faaliyetlerinin tanıtımı ile başlayan bilgilendirme toplantısı buğday üretiminde gübreleme ve kaliteyi etkileyen faktörler, hayvancılıkta koruyucu sağlık tedbirleri, TARSİM ve bahçecilik gibi birçok konunun uygulamalarına ilişkin sunumların yapılması ile devam etti.
Çay eşliğinde sohbet havasında geçen toplantıda çiftçilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.
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