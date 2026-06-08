GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,241 TL
EURO
53,325 TL
STERLİN
61,931 TL
GRAM
6.410 TL
ÇEYREK
10.560 TL
YARIM
20.863 TL
CUMHURİYET
41.533 TL
KONYA Haberleri

Hollanda’dan geldiler Konya’nın 2 rotasına hayran kaldılar!

- Güncelleme Tarihi:

Hollanda’dan geldiler Konya’nın 2 rotasına hayran kaldılar!
Avusturya’dan yola çıkıp karavanlarıyla seyahat eden Hollandalı aile, Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl ve Meke Gölü’nü ziyaret etti. Aile, Türkiye’nin doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirtti.

Avusturya'dan 6 ay önce yola çıkan aile, İtalya ve Yunanistan'ın ardından mayıs ayında Türkiye'ye giriş yaptı.

Türkiye'yi gezen aile, İzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Dalyan, Fethiye, Kaş, Demre, Saklıkent Kanyonu, Patara Kum Tepeleri, İztuzu Plajı, Yanartaş (Kimera), Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Hadim Şelalesi gibi birçok önemli turizm noktasını ziyaret etti.

Karapınar'a gelmeden önce Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'ni gezen aile, daha sonra Acıgöl'de yüzerek serinledi. Göl suyundaki yüksek tuz oranının yüzmeyi oldukça kolaylaştırdığını belirten Jeroen Wagenaar, "Acıgöl gerçekten çok şaşırtıcı bir yer. Suya girdiğinizde rahatlıkla yüzeyde kalabiliyorsunuz. Sonrasında duş alıp tuzdan arındığınızda kendinizi adeta yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz. Bu çok keyifli ve ferahlatıcı bir deneyim" dedi.

"Türkiye bu doğal güzelliklere sahip olduğu için çok şanslı"

Günü Meke Gölü kıyısında sonlandıran aile, karavanlarını göl manzarasına karşı park ederek gün batımını izledi. Meke Gölü'nün görüntüsünden etkilendiklerini ifade eden Milou Kloks,

"Burası gerçek bir doğa harikası. Ailece gördüğümüz en etkileyici yerlerden biri. Türkiye bu doğal güzelliklere sahip olduğu için çok şanslı" diye konuştu.

Türk insanının misafirperverliğine teşekkür eden Jeroen Wagenaar, "6 aydır evimizden uzaktayız. Türkiye'de 2 ay geçireceğiz. Türkiye'yi çok sevdik. İnsanlar çok cana yakın. Burada kendimizi gerçekten hoş karşılanmış hissediyoruz. Türk halkının misafirperverliği çok özel" ifadelerini kullandı.

Seyahatlerine Aladağlar Milli Parkı, Kapadokya ve Karadeniz Bölgesi ile devam edeceklerini belirten aile, Karadeniz kıyılarını takip ederek İstanbul'a ulaşacaklarını, ardından Türkiye'den ayrılacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • O
    Ömer
    1 gün önce

    Bu hğolde ne var da bu kadar abartılıyor? Altı üstü göl.

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER