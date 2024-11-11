Karatay’a 50 milyon TL’lik katma değer

Karatay Belediyesi, geçtiğimiz yıl kurduğu Beton Elemanları Üretim Tesisi sayesinde önemli oranda tasarrufa geçti. Yıllık 300 bin metrekare kilit parke ve bordür üretme kapasitesine sahip tesis, bugüne kadar ilçeye 50 milyon TL’nin üzerinde bir katma değer sağladı.

Karatay Belediyesi, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 123 bin metrekare arsa ve 1551 metrekare de inşaat alanında yapımını tamamlayarak hizmet vermeye başlayan Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi sayesinde 1 yıldır altyapı çalışmalarında kullandığı tüm kilit parke ve bordür taşını kendisi üretiyor.

TESİS YILLIK 300 BİN METREKARE PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNE SAHİP

Tatlıcak Mahallesi'nde kurulan tesis, yıllık 300 bin metrekare parke ve bordür üretimi kapasitesine sahip. Günlük 1250 metrekare parke, 1000 metretül de bordür üretebilen tesis, 1551 metrekare kapalı depolama alanıyla adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Tesis, kilit parke ve bordür taşının yanı sıra bims briket, beton briket ile kısmi hazır betonunu da üretebilecek. Üstelik söz konusu üretim, piyasaya göre en az yüzde 20 fiyat avantajına da sahip. Beton Elemanları Üretim Tesisi, Karatay Belediyesi için sadece maliyetleri düşüren bir üretim merkezinin ötesinde, aynı zamanda bir tasarruf modeli olarak da öne çıkıyor.

BİZLERE EMANET OLAN KAYNAKLARI DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi'nin kendileri için taşıdığı öneme dikkatleri çekti. Tesisin açıldığı günden bu yana gerçekleştirdiği üretim faaliyetlerini ve rakamları değerlendiren Başkan Hasan Kılca, tesisten elde edilen katma değer ve bunun Karatay Belediyesi ile ilçeye yansımalarıyla ilgili olarak da önemli bilgiler paylaştı.

Hasan Kılca, Karatay Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla kurduğu tesisin belediyenin altyapı çalışmalarında büyük bir rol oynadığını belirterek; "Karatay Belediyesi olarak bizlere emanet olarak bırakılan kaynakların doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasına büyük önem veriyoruz. Beton Elemanları Üretim Tesisimiz sayesinde belediyemizin altyapı çalışmalarının en büyük gider kalemlerinden biri olan kilitli parke ve bordür taşını artık kendimiz üretiyoruz. Tesisimizi betonarme prefabrik olarak tasarlandık ve daha önce özel sektörden temin ettiğimiz kilit parke ve bordür taşı artık kendimiz üretiyoruz” dedi.

TÜM YATIRIMLARIMIZI ÖZ KAYNAKLARIMIZLA HAYATA GEÇİRİYORUZ

Başkan Hasan Kılca şöyle devam etti; "Bu yatırımımız sayesinde Karatay'ımızın dört bir tarafında gerek merkezde gerekse merkeze uzak mahallerimizde uyguladığımız tüm kilit parkemizi ve bordürümüzü bu tesisimizde üretiyor, tüm yatırımlarımızı öz kaynaklarımızla sağlıyoruz. Bütçe dengemizi ve mali disiplini sağlamak adına bunu çok önemsiyoruz. Hem asfaltımızı hem de parke ve bordürümüzü kendi tesislerimizde üretiyoruz. Böylelikle daha hızlı ve çok daha kaliteli hizmet üretiyor hem de bütçemize katkı sağlamış oluyoruz. Tesisimizi geçtiğimiz yıl açmıştık ve o günden bu yana geçen bir yıllık süreçte de 50 milyon TL gibi önemli bir oranda katma değer ürettik. Yine bu süreçte tesisimiz için aldığımız araç, cihaz, ekipman ve malzemelerimizi de amorti etmiş olduk. Burada yıllık 300 bin metrekare parke ve bordür üretimi yapılıyor. Günlük ise ortalama 1250 metrekare parke ve 1000 metretül de bordür üretimi yapılabiliyor.”

KALİTE KONTROLÜNDEN GEÇMEYEN HİÇBİR ÜRÜN KULLANILMIYOR

Karatay Belediyesi olarak üreten belediye vizyonu ile hareket ettiklerine vurgu yapan Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi üreten bir belediye. Bu amaçla aynı zamanda ürettiği ürünlerin standartlarının yüksek olması için ciddi bir emek ve gayret sarf ediyoruz. Ürettiğimiz kilit parke, bordür ve asfaltımızı da bünyemizde oluşturduğumuz Kalite Kontrol Laboratuvarımızda kalite kontrolünden geçiriyoruz. Kalite kontrolünden geçmeyen hiçbir ürünümüzü de kullanmıyoruz. Şehrimizin çehresi değişirken vatandaşlarımıza dayanıklı, estetik ve uzun ömürlü hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Karatay Belediyesi olarak üreten belediye vizyonuyla hareket etmeye ve yeni, özgün projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.