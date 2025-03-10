Karatay’da Gençlere Özel İftar Programı Düzenlendi

Karatay İlçe Müftülüğüne bağlı Akalefendi Camii Diyanet Gençlik Merkezi'nde, eğitim öğretime devam eden öğrenci ve velilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Programa, Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, manevi danışmanlar Zeynep Bakiler, Ahmet Doğan, Ömer Faruk Becerik ve Din Hizmetleri Uzmanı Oğuzhan Kara katıldı.

İftar programında selamlama konuşması yapan İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, gençlik çalışmalarının önemine ve Ramazan ayının birlik, beraberlik, sabır ve iyilik yolundaki katkılarına değinerek, Gençlerimizin iyi bir insan, iyi bir Müslüman olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.

Ayrıca, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan, Koçaklar Camii yanında inşaatı devam eden ve ikinci kat betonu dökülen gençlik merkezinden bahseden İmamoğlu, projeye katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

(Mustafa İlker Şen)