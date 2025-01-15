Karatay’dan uluslararası imza! İklim değişikliği eylemi için önemli bir adım atıldı

Karatay Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlama projesi kapsamında “SECAP Paydaş Çalıştayı” gerçekleştirdi. Çalıştayda, Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA) ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın (SECAP) uygulanmasına yönelik finansal model fizibilite çalışması hazırlanması için işbirliği anlaşması da imzalandı. 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefinin en önemli ayaklarından birinin yerel yönetimler olduğunu aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; gerçekleştirdikleri çalıştay ve protokollerle, iklim değişikliğiyle mücadelede daha da güçlendiklerini ifade etti.

Karatay Belediyesi'nin, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP) hazırlık çalışmaları kapsamında "SECAP Paydaş Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda, çevre ve enerji tüketimiyle ilgili önemli başlıklar masaya yatırılırken, Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA) ile de bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KOP (Konya Ovası Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, CPVA Türkiye proje ekip lideri Daiva Matonıenė ve akademisyenler katıldı.

Ekim Ayında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlama projesini başlatan Karatay Belediyesi çalıştayda; çalışma grubu eğitimleri, sera gazı envanter çalışmaları ve İklim Riskleri ve Kırılganlık Analizi çalışmalarını anlattı. Ayrıca Karatay Çevre ve İklim Çalışmaları, Karatay Sera Gazı Envanteri, İklim Riskleri Analizi Sonuçları, Azaltım Eylemleri ve Uyum Eylemleri gibi konular da detaylı şekilde ele alındı.

KARATAY'DAN ULUSLARARASI İMZA

Öte yandan; Çalıştayda, Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA) ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) uygulanmasına yönelik finansal model fizibilite çalışması hazırlanması için işbirliği anlaşması imzalandı. Bu önemli anlaşma, Karatay Belediyesi, Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPVA) arasında, EU4ETTR Projesi çerçevesinde işbirliğini resmileştirdi.

KARATAY ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE KİLOMETRE TAŞI OLACAK

İmzalanan anlaşmayla Eylem, İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi Girişiminin (CoM) bölgede daha fazla benimsenmesi yoluyla Türkiye'de ve uluslararası alanda iklim değişikliğiyle mücadele edilecek ve enerji dönüşümü desteklenecek. Yine anlaşmayla sürdürülebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesi, Finansal model oluşturulması, Uluslararası deneyimlerin paylaşılması ve Belediye Başkanlarının iklim hedeflerini gerçekleştirmesine destek olunması sağlanacak. Bu işbirliği, Türkiye ve Batı Balkanlar'da Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin daha geniş bir şekilde benimsenmesini destekleyerek, iklim değişikliği ile mücadelede ve enerji dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olacak.

DAİVA MATONIENĖ BELEDİYELER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNİ ANLATTI

Çalıştayda; CPVA Türkiye Proje Ekip Lideri Daiva Matonıenė Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi sunumu gerçekleştirdi. Matonienė; sunumda Avrupa Birliği'nin enerji kayıtlı ve Belediye Başkanları Sözleşmesi kapsamında sağlanan desteklerden bahsederek, Batı Balkanlar ve Türkiye'deki belediyeler için sürdürülebilirlik hedeflerini anlattı. Daiva Matonienė, yerel yönetimlerin enerjilerindeki rollerine vurgu yaparak, AB'nin bu bölgedeki iş birliği fırsatlarına dikkat çekti. Ayrıca, Belediye Başkanları Sözleşmesi'nin, yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadelede belediyelere yönelik öneriler ve kaynaklar hakkında bilgiler verdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ

"SECAP Paydaş Çalıştay”ının önemine dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; sürdürülebilir gelecek için bir arada olduklarını aktardı.

Karatay Belediyesi'nin, Birleşmiş Milletler'in 17. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda rapor sunan destekleyici belediyelerden birisi olduğuna dikkat çeken Kılca şunları söyledi; "Bugün burada, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepimizin bildiği üzere, iklim değişikliği, dünya genelinde karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biridir. Bu tehdit, sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da hayatımızı derinden etkilemektedir. Karatay Belediyesi olarak, bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu bilincinde olarak hareket ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın ana sebebi sürdürülebilir enerji çözümleri geliştirmek ve iklim değişikliği ile ilgili hazırlıklar yapmak için ortak bir zemin oluşturmak. Bu toplantı, geleceğimiz için atılacak adımları belirlemek ve ortak hedeflerimizi belirlemek adına kritik bir öneme sahip. Özellikle 17 başlık halinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik Birleşmiş Milletlere Türkiye'de ilk raporu sunan belediyelerden birisiyiz. İnşallah 2030 yılına kadar birçok konuda çalışmalarımızı tamamlamış olacağız.”

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÖRNEK OLUYORUZ

Enerjide doğaya zarar vermeyen sürdürülebilir çözümler ürettiklerini belirten Hasan Kılca; ‘Konya'nın doğal mirasının korunması adına önemli bir sorumluluk üstlendik' diyerek çevreyi koruma ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme noktasındaki kararlılıklarını aktardı. Kılca; "İklim değişikliği ve enerji gerekliliğinde belediye olarak tükettiğimiz enerjiden daha fazlasını güneş enerji santrallerimizden karşılıyoruz. Bu çalıştay özellikle Konya gibi büyük bir şehir için oldukça önemli. Çünkü buranın çok verimli toprakları var. Konya toprakları neredeyse Türkiye'nin tamamını besleyebilecek düzeyde verimliliğe ve büyüklüğe sahip. Onun için suyun, havanın ve toprağın korunması oldukça önemli. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak bizim boynumuzun borcudur. Bu noktada tüm paydaşlarımızla birlikte daha yeşil, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER İÇİN ÇALIŞTAY VE ANLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ

Konya Ovası Projesi (KOP ) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu ise; Sürdürülebilir enerji çözümleri üretme adına toplantının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Sorunların doğru tespit ve çözüm önerilerini belirlemek adına yerel yönetimler ve katılımcılar arasında iş birliğinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Karakoyunlu enerji ve iklim değişikliği hakkındaki görüşlerini paylaşarak şu ifadelere yer verdi; "Sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği konusu çok önemli. İkisi birbirini tamamlayıcı unsurlar. Dünyanın son 50 yılı insanların doğayı planlı kullanmamasından ötürü ciddi manada kirlenmiş durumda. Kaynakların verimsiz bir şekilde kullanıldığı bir dönemdeyiz. Bu dönem içerisinde ülkemiz de bu sorundan doğrudan etkilenen bir coğrafya içerisinde yer alıyor. Bu coğrafya içerisinde bölgemizde özellikle KOP bölgesinin 8 ili ciddi manada etkileniyor. Daha mikroya gittiğimizde Konya'nın ve özellikle de Karatay'ın bu iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilendiğini görüyoruz. Bir eylem planıyla birlikte geleceğe yönelik bir rota belirlenmesi ve sorunların nerden kaynaklandığıyla ilgili alınacak aksiyonlar açısından bir planlama yapılması gerekiyor. Bu kapsamda bu toplantıyı çok kıymetli görüyorum ve bu çalıştayın bir paydaşı olmak bizim açımızdan çok kıymetli. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.”