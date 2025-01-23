GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Kartalkaya yangın faciasında hayatını kaybeden Konyalı Özüm toprağa verildi

- Güncelleme Tarihi:

Kartalkaya yangın faciasında hayatını kaybeden Konyalı Özüm toprağa verildi
Bolu Kartalkaya’da bulunan otel yangınında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Konyalı Özüm Karataşlı, son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın acılı annesi, “Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler. Bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Bolu Kartalkaya'daki kabusa Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalanmıştı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi aldı.

Yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Konyalı Özüm Karataşlı için cenaze töreni düzenlendi. Erenköy Galip Paşa Camii'de düzenlenen cenaze namazına Karataşlı'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Karataşlı'nın diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ve annesi Nilgün Karataşlı gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde"

Acılı anne Nilgün Karataşlı, "Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler, bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim"

Baba Macit Karataşlı ise,

"Ciğerim yanıyor, meleğimi kaybettim. Hiçbir önlem yoktu. Yangın merdiveni yok, ne alarm ne dedektör var. Biz çarşafı aşağıya sarkıttık. Özüm ablaları ile kalıyordu, biz eşimle kalıyorduk. O uyandı, bizi uyandırdı. Tesadüf odasının karşısında asansör var. 'Hadi gidiyoruz çabuk' deyince oda panikle koşmuş binmiş asansöre, orda hepsi birden vefat etti. Kime ne diyeyim? Bu memlekette ucuz insan hayatı. O suçu ötekine atıyor o da ötekine atıyor. Kim suçlu burada biz suçluyuz” dedi.

Özüm Karataşlı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER