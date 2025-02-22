MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Konyaspor maçının tekrar oynanması talebini eleştirdi. Ersoy, “Çıplak gözle izlediğimizde net ofsayt olan bir pozisyondan dolayı bu işlere girmeyin. Bu işler sizi yükseltmez, küçültür.“ diye konuştu.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve divan başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısında, yönetimin çalışmaları ve mali hesapları ibra edildi. Kayserispor'un şehrin bir değeri olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, maddi ve manevi desteklerini sürdüreceklerini kaydetti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni yönetim üyeleri okunarak, oylama yapıldı. Oylama sonucunda Nurettin Açıkalın yeniden seçildi. "Bu işler sizi yükseltmez, küçültür"

Burada açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Konyaspor maçının tekrar oynanması talebini eleştirerek, "TFF bütün kurulları ile hepimizin. Kendilerine büyük saygı duyuyoruz. Kayserispor - Konyaspor maçında yaşanan ofsayt hadisesinden dolayı bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Bunları doğru bulmuyoruz. Ligin başından bugüne Kayserisporumuzun hakem ve VAR hataları ile birlikte 14 puanı gasp edilmiştir. Önce o 14 puanı iade edin, sonra bu işleri konuşalım. Eğer TFF bu işlere çok başlamak istiyorsa 2-0 önde olduğumuz ama neticesi 2-2 biten Trabzonspor - Kayserispor maçından başlasın. Kayserililer hiçbir şeyi unutmaz. Burası Kayseri, burada oyun bozulur. Biz bu işin takipçisiyiz. Bizim başka takımlarla bir işimiz yok. Allah yollarını açık etsin. Kayserispor üzerinden bir yere varmak istiyorlarsa yanlış yapıyorlar. Kayserispor çıktı ve aslanlar gibi mücadele etti ve kazandı. 2 penaltı aldığımız gün Kayserispor'un hakkını teslim etseydiniz, 'Biz hakkaniyet çerçevesi içerisinde konuşabiliyoruz' derdik. Çıplak gözle izlediğimizde net ofsayt olan bir pozisyondan dolayı bu işlere girmeyin. Bu işler sizi yükseltmez, küçültür. Bizim Anadolu camialarına sonsuz saygımız var. Kayserispor üzerinden bu işlere girerlerse kendileri için iyi olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Kaynak: İHA

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