Konya AKOM’dan sürücülere uyarı! Bu noktada yol daraltma yapılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan duyuruya göre, Dutlu Caddesi üzerinde Antalya Çevre Yolu Caddesi kavşağı ile Tavus Baba arasındaki bölümde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışma saatleri belli oldu
08 Haziran 2026 tarihinde, saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle söz konusu güzergahta yol daraltması uygulanacak.
YOL DARALTMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) June 8, 2026
Dutlu Caddesi üzeri Antalya Çevre Yolu Caddesi kavşağı ile Tavus Baba arası
08 Haziran 2026
09.00 - 17.00
saatleri arasında yol bakım onarım çalışması nedeniyle yol daraltma yapılacaktır.
Sürücülerin trafik işaret ve…
Yetkililer, çalışma süresince bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik işaretleri ile yönlendirmelerine uymalarını istedi. Alternatif güzergâhların tercih edilmesi halinde ulaşımın daha rahat sağlanabileceği belirtildi.
(Bekir Turan)