Konya Büyükşehir Belediyesi’nden Ramazan Ayına Özel Destek: Binlerce Aileye ve Öğrenciye Yardım!
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu mübarek ayda öğrencilere ve dar gelirli ailelere yönelik kapsamlı destek programları hayata geçireceklerini duyurdu.
Başkan Altay, Konya'nın Ramazan coşkusunun en yoğun yaşandığı şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Mevlana'nın şehrinde gönüllerimiz ve dualarımız bir. Bu anlamlı günlerde dayanışmayı güçlendirmek için birçok sosyal destek çalışması gerçekleştiriyoruz” dedi.
İşte Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan'a özel destekleri:
2.800 üniversite öğrencisine iftar yemeği
5.000 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ve gıda desteği
11.200 aileye 41,5 milyon TL Sosyal Kart desteği
12.323 öğrenciye 9,4 milyon TL eğitim yardımı
Başkan Altay, Ramazan'ın bereketini paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayarak, tüm Konya halkına hayırlı ve huzurlu bir Ramazan diledi.
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