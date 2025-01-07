Konya’da 100 yıl önce kuruldu! 15 çadırlık oba ilçe oldu

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük şehri olan Konya'nın 3'ü merkez olmak üzere toplam 31 ilçesi var. Konya'nın Tuzlukçu ilçesi 100 yıl öncesine kadar Akşehir'e bağlı köylerden biriydi.

Tarih kitaplarında Tuzlukçu ismine Kanuni Sultan Süleyman döneminde rastlandı. 15 haneli bir oba olarak kurulan Tuzlukçu, 35 yıl önce ilçe statüsü kazandı.

Göçün etkisi büyük!

Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki Ketenli Yaylası'ndan gelenlerin konakladığı Tuzlukçu'nun kaderini göç değiştirdi. İnsanların Tuzlukçu'ya neden göç ettiği bilinmesi de Tuz Gölü'ne tuz almaya gelenlerin bu ilçeyi kurduğu rivayet ediliyor. Doğanhisar'dan gelenlerin yanı sıra hayvancılıkla geçinen Avşar Türkmenleri de 1450'li yıllarda Tuzlukçu'ya gelerek Tuzlukçu'ya yerleşti.

İlçe olması için 2 mahalle birleştirildi!

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Akşehir'e bağlı bir köy olan Tuzlukçu, 1929 yılında Aşağı ve Yukarı Tuzlukçu isimli mahallelerinin birleşmesiyle nahiye statüsü kazandı. 1949 yılında nüfusu 2 bini aşan Tuzlukçu'ya ilk kez belediye teşkilatı kuruldu. Tuzlukçu 35 yıl önce yani tam tarihiyle 9 Mayıs 1990 tarihinde de ilçe yapıldı.

Tuzlukçu isminin hikayesi!

15 Mahalleden oluşan Tuzlukçu adını Tuz Gölü'nden alıyor. Rivayetlere göre gölden tuz taşıyan kervanlar Tuzlukçu'da konaklıyordu. Geçen süreçte konaklama bölgesinin adı Tuzlukçu olarak anıldı.