Konya’da 2 bin 650 dekarlık alanıyla tatlı suların ikinci büyük adası ilgi odağı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölündeki Hacıakif Adası, son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.
Göldeki 33 adadan birisi olan ve 2 bin 650 dekarlık alanıyla tatlı suların ikinci büyük adası konumundaki Hacıakif Adası, doğaseverlerin ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.
Adaya gölde tekne turu düzenleyen gezinti yatlarıyla ya da Yeşildağ'daki İskele mevkisinden balıkçı tekneleriyle daha kısa mesafe imkanıyla ulaşılabiliyor. Adaya gelen ziyaretçiler, adada bulunan mağarayı da ziyaret edip gezebiliyor. Ada sahilini kaplayan nilüferler ise doğal güzellikleriyle ziyarete gelenleri kendisine hayran bırakıyor.
Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, göl ortasındaki Hacıakif Adasının da ziyaret ettikleri ve etkinlik düzenledikleri yerler arasında yer aldığını belirterek,
"Ada üzerinde hem doğa yürüyüşleri yapıyoruz hem de doğal güzelliklerini yakından görüp mekanı tanıma imkanı buluyoruz. Bu şekilde gölümüzün en güzel adasını da tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.
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