Konya’da 3 bin 258 kişi sorgulandı! Çeşitli suçlardan 22 şüpheli yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı, 04 Aralık 2024 tarihinde 90 tim ve 265 personelin katılımıyla geniş çaplı bir Huzur Güven uygulaması gerçekleştirdi.
3 bin 258 şahıs sorgulandı
Uygulama kapsamında toplam 3 bin 258 şahıs sorgulandı.
Denetimlerde 22 şahıs çeşitli suçlardan yakalanırken, suçların türleri arasında silahlı yağma, cinsel taciz, trafikte güvenliği tehlikeye sokma ve uyuşturucu madde kullanımı gibi farklı suçlar yer aldı. Yakalanan şahıslar arasında ayrıca, 5607 Sayılı Yasa'ya muhalefet, nafaka hükümlerine uymama ve yoklama kaçağı olanlar da bulunuyor.
Yakalanan şahıslarla ilgili suçlar şu şekilde:
1 kişi: Silahlı yağma,
2 kişi: Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
1 kişi: Hakaret,
1 kişi: Mala zarar verme,
1 kişi: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
2 kişi: Tutuklamaya yönelik yakalama,
1 kişi: Cinsel taciz,
1 kişi: Vahim nitelikte silah veya mühimmat bulundurma,
1 kişi: Kadına karşı basit yaralama,
1 kişi: 5607 Sayılı Yasa'ya muhalefet,
1 kişi: Nafaka hükümlerine uymamak,
6 kişi: Yoklama kaçağı,
2 kişi: Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak.
Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.