Konya’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kameraya yansıdı!

Konya'da otomobilin takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Araç takla attı!
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Fahrettin Yavuz yönetimindeki 34 TC 1138 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, sürücü Fahrettin Yavuz ve yanındaki Ekrem Taşkıran ile Müslüm Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerden Ekrem Taşkıran'ın, akaryakıt istasyonu sahibi olduğu Fahrettin Yavuz ve Müslüm Uzundere'nin de çalışanı olduğu öğrenildi.
Toprağa verildiler!
Taşkıran ve Uzundere'nin cenazesi, Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'nde; Yavuz'un cenazesi de ilçe merkezindeki mezarlıkta defnedildi.
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